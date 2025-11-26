Sahipsizler son bölüm izle | Star TV Sahipsizler 39. yeni bölüm izle

Milyonları ekrana kilitleyen dizi Sahipsizler, 39. bölümüyle 26 Kasım Çarşamba akşamı, Star TV ekranlarından seyircisiyle buluşuyor. Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Burak Berkay Akgül ve Doğa Bayram'ın paylaştığı sevilen dizi, oyuncu kadrosuyla olduğu kadar hüzün dolu konusuyla da seyircilerinin ilgisini çekiyor. Peki Sahipsizler 39. bölümünde neler olacak? Yeni bölüm izleme linki ve konusu haberimizde...

Giriş Tarihi: 19.11.2025 13:38

Milyonların ilgiyle takip ettiği Sahipsizler, 39. bölümüyle 26 Kasım Çarşamba akşamı Star TV'de izleyici karşısına çıkacak. Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Burak Berkay Akgül ve Doğa Bayram'ın başrollerini paylaştığı dizi; güçlü oyunculuklarının yanı sıra duygusal ve etkileyici hikâyesiyle izleyenleri kendine çekiyor. Peki Sahipsizler'in 39. bölümünde izleyicileri neler bekliyor? Yeni bölümün konusu ve izleme bağlantısı haberimizde...

SAHİPSİZLER GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Azize ve kardeşler, Samet'in "Annem yaşıyor!" sözleriyle sarsılır. Kardeşlerden kimisi Samet'e inanırken, kimisi onun yaşadığı travmanın etkisiyle hayal gördüğünü düşünür.

Sahipsizler 39. bölüm konusu ve özeti

Aras ve Bade, malları ele geçiren kişinin aşiretin başına geçeceğinin farkındadır; bu yüzden Devran'a, mallar karşılığında Bala kozunu oynarlar. Devran, aşiretin başına geçmekle Azize'nin annesini kurtarmak arasında kalırken, onun için hazırlanan kötü son giderek yaklaşmaktadır.

Melis'in geçirdiği kazanın ardından Haşmet ilk kez gerçek bir kaybetme korkusu yaşar ve Cemo'yla evlenmesine ilk defa sıcak bakar. Yusuf ise Bahar'a destek olacağına dair Firuze'ye söz verir; ancak bu durumdan, henüz iyileşme yolunda ilk adımlarını atan Zeliha'nın haberi yoktur.

SAHİPSİZLER KONUSU

Her türden çaresizliğe karşı umutla direnen, birbirlerinden kopmamak için çabalamayı asla bırakmayan altı kardeşin hayata tutunma hikayesidir. Henüz tam anlamıyla yetişkin olmayan Azize, Zeliha ve Cemo, kardeşleri Fidan, Samet ve Balım'ın iyiliği uğruna erken yaşta büyümek zorunda kalmıştır.

