Karabağ - Chelsea canlı izle | UEFA Şampiyonlar Ligi Karabağ - Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İngiltere Premier Lig temsilcisi Chelsea, Çarşamba akşamı Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele, 5 Kasım Çarşamba günü saat 20:45’te Tofiq Bahramov Cumhuriyet Stadyumu’nda oynanacak. Futbolseverler, “Karabağ - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Karabağ - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karabağ - Chelsea maçı nasıl izlenir?

Giriş Tarihi: 05.11.2025 08:52

Şampiyonlar Ligi gruplarında heyecan dorukta! Karabağ FK, sahasında dev İngiliz ekibi Chelsea'yi konuk ediyor. Karşılaşma, 5 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak ve Tofiq Bahramov Stadyumu'nda oynanacak. Maç, hem Chelsea'nin grup liderliği yolundaki hedefini hem de Karabağ'ın sürpriz arayışını belirleyecek. Chelsea, Benfica ve Ajax karşısında aldığı galibiyetlerle moral buldu ve bu karşılaşmadan da 3 puan çıkararak ilk sekize kalma şansını artırmak istiyor. Azerbaycan temsilcisi Karabağ ise güçlü rakibi karşısında taraftar desteğiyle sahadan puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki, Karabağ - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karabağ - Chelsea maçı nasıl izlenir?

KARABAĞ - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, 5 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak ve Tofiq Bahramov Stadyumu'nda oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KARABAĞ-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Karabağ - Chelsea maçı tabii Spor, kanal(lar)ından yayınlanacak. Karabağ FK-Chelsea maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

KARABAĞ CHELSEA MAÇI NASIL İZLENİR?

Yeni nesil dijital platform Tabii, artık spor tutkunlarına da hitap ediyor. Özellikle milli maçlar, belgeseller, spor analiz programları ve özel röportajlar Tabii Spor sekmesi altında izlenebiliyor.

