Eşref Rüya yeni bölüm izle (20. Bölüm): Hangarda yaşanan patlama tüm dengeleri değiştiriyor!

Kanal D'nin aksiyon dolu dizisi Eşref Rüya, 20. bölümüyle yine heyecan dolu anlara sahne oluyor.

Giriş Tarihi: 29.10.2025 09:40

Eşref Rüya 20. Bölüm izle! Eşref Rüya, 20. bölümüyle yine heyecan dolu anlara sahne oluyor. Dizinin son bölümünde Dinçer, Eşref'in kurduğu oyuna gelirken, hangarda yaşanan büyük bir patlama herkesin kaderini değiştiriyor. Eşref Rüya 20. bölümü izlemek isteyenler için merak edilen soru: "Eşref Rüya yeni bölüm tek parça nereden izlenir?" Dizinin son bölümü Kanal D resmi web sitesi ve Kanal D Dijital uygulaması üzerinden HD kalitede, kesintisiz ve tek parça izlenebiliyor. Peki, Eşref Rüya 20. Bölüm nasıl izlenir? Eşref Rüya yeni bölüm izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...

EŞREF RÜYA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

👉 Dinçer'in merdivenden düşmesi, Eşref için yeni bir tehdit oluştururken Nisan, Eşref'i korumak için elinden geleni yapmaya hazırdır.

👉 Eşref, kendisine oyunlar oynayan kişiyi bulmak için her yolu denemeyi göze alır. Bu sırada yerini sağlama almak isteyen Kadir, yasadışı operasyonunu büyütmek adına riskli hamleler yapar.

👉 Eşref, peşindeki hayaletin izini sürerken Çiğdem'le yüzleşir. Nisan'a nihayet kavuştuğunu düşündüğü anda ise, karşısına bambaşka engeller çıkacağından habersizdir.

EŞREF RÜYA 20. BÖLÜM ÖZETİ

Dinçer, Eşref'in tuzağına düşmüş, çaresizce bir sonraki hamlesini hesaplar. Ancak Eşref'in gizli hayranıyla yüzleşmesine anlar kala hangarda gerçekleşecek bir patlama, herkesin planlarını alt üst eder.

Kadir, operasyonunu yönetmek için yeni bir mekan arayışına girdiğinde, Eşref artık ona 'dur' demenin vakti geldiğini anlar. Kadir'in itibarını sarsacak büyük bir hamle yapan Eşref, aynı zamanda piyasayı yasadışı maddelerden temizlemek için verdiği mücadelede yeni düşmanlarla karşı karşıya kalır.

