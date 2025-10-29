Uzak Şehir 35. Bölüm izle! Uzak Şehir yeni bölüm izleme linki

Uzak Şehir'in 35. bölümü yayınlandı! Dizinin bu bölümünde karakterlerin yaşadığı sürpriz gelişmeler ve entrika dolu sahneler izleyiciyi ekran başına çekiyor.

Uzak Şehir 35. bölüm ile ekranlara geldi! Bu bölümde karakterlerin yaşadığı sürpriz gelişmeler ve entrika dolu olaylar izleyiciyi heyecanlandırıyor.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakat işlediği suçunun sonucunda gözaltına alınınca, Cihan annesinin merhametsizliği karşısında öfkesini artık kontrol edemediği noktaya gelir. Alya'nın adalet için verdiği savaşta Cihan da tarafını belli edince, kurtarılmaya bekleyen Sadakat de gittikçe yalnızlaşır. Alya ise Sadakat'i tek bir şartla onu içeriden çıkarmayı kabul eder. Sadakat'in cevabı kendi geleceğini belirlerken, hangi umudunun yok olmasına da sebep olur?

Diğer taraftan Zerrin'in hâlâ bulunamamış olması herkesi büyük bir endişeye sürükler. Ecmel'in bu konudaki korkusu ise diğerlerinden farklıdır. Herkesten önce kızını o bulmak isterken, Şahin'i arayan Zerrin olayın seyrini değiştirir. Kaya da Şahinler gibi Zerrin'in tutulduğu yere giderken bir tuzağın içine çekildiğinin farkında değildir.

Tüm sınavları beraber tek tek aşan Alya ile Cihan'ı hayat bu sefer de yeni bir zorlukla sınamaya çalışacaktır. Bu durum Alya ile Cihan'ın aşkını sınarken bedel ödemesi gereken kim olacaktır?

