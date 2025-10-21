Tayfur Bingöl kimdir? Tayfur Bingöl kaç yaşında, nereli?

Tayfur Bingöl kimdir? Süper Lig’in yeni ekiplerinden Kocaelispor, 2025 yaz transfer döneminde deneyimli futbolcu Tayfur Bingöl’ü kadrosuna kattı. Peki, Tayfur Bingöl kimdir, nereli ve kariyerinde hangi takımlarda forma giymiştir? 11 Ocak 1993’te Ankara’da doğan Tayfur Bingöl, futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı. Peki, Tayfun Bingöl kimdir? Tayfun Bingöl kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

Tayfur Bingöl kimdir? 2022 yılında Beşiktaş'a kiralık olarak giden futbolcu, 2023'te bonservisiyle siyah-beyazlılara katıldı. 2024-25 sezonunda ise Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Eyüpspor'a kiralandıktan sonra 2025 yazında Kocaelispor ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki futbolcu, sağ bek pozisyonunun yanı sıra sağ kanatta da forma giyebiliyor. Çalışkanlığı, hücum katkısı ve tecrübesiyle Kocaelispor'un yeni sezondaki kilit oyuncularından biri olarak görülüyor. Futbolseverler tarafından sıkça aratılan "Tayfur Bingöl kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?" sorularının cevabı merak ediliyor. Peki, Tayfur Bingöl kimdir? Tayfur Bingöl kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

TAYFUR BİNGÖL KİMDİR?

Tayfur Bingöl 11 Ocak 1993 Ankara'da doğmuştur. Sağ bek pozisyonunda görev yapan Türk profesyonel futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor forması giymektedir. Futbola başkent takımlarından Gençlerbirliği altyapısında başlayan Tayfur Bingöl, profesyonelliğe geçtikten sonra kulübün pilot takımı Hacettepe'ye dahil edildi.

2011–2012 sezonunda Hacettepe formasıyla 45 maçta 8 gol kaydetti. 2012 yılında Gençlerbirliği A Takımı'na yükselen Bingöl, burada 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 4 maçta görev yaptı.

2013–2014 sezonunda Bandırmaspor'a kiralandı. Bandırmaspor formasıyla 3'ü Türkiye Kupası, 2'si play-off ve 32'si 2. Lig Kırmızı Grup olmak üzere 37 maça çıktı. Bu süreçte ligde 13, kupada 1 gol kaydederek toplam 14 gole imza attı.

21 Ağustos 2014'te 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a kiralandı. 30 Ağustos 2014'te Denizlispor karşısında ilk maçına çıktı.

Ligin 3. haftasında Alanyaspor maçında ilk asistini yaptı, 9 Kasım 2014'te Karşıyaka'ya karşı ilk golünü attı. Toplam 34 maçta 2 gol, 5 asist üretti. Bu performansı, Alanyaspor'un dikkatini çekti.

14 Ağustos 2015'te Alanyaspor'a kiralandı. Takımda genellikle kanat mevkilerinde görev aldı. 2015–2016 sezonunda 34 maçta 12 gol ve 7 asist üreterek kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı.

21 Haziran 2016'da Göztepe'ye transfer oldu. İlk sezonunda tüm kulvarlarda 36 maçta 6 gol ve 16 asist kaydederek takımının Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı. 2017–2018 sezonunda Süper Lig'de 25 maça çıktı, 5 gol attı. Toplamda Göztepe formasıyla 88 maçta 11 gol, 16 asist üretti. Üç sezon boyunca hücumun sağında ve solunda oynadı; yalnızca 13 maçta sağ bek olarak görev yaptı.

1 Temmuz 2019'da yeniden Alanyaspor'a transfer oldu. İlk sezonunda sakatlık nedeniyle yalnızca 2 maçta forma giydi ve ardından Bursaspor'a kiralandı. 2020–2021 sezonunda Alanyaspor'a dönen Tayfur Bingöl, 30 maçta 1 gol ve 1 asist yaptı. 2021–2022 sezonunda ise 30 maçta 3 gol, 10 asist ile kariyerinin en iyi performanslarından birine imza attı. Bu performans, Beşiktaş'ın dikkatini çekti.

3 Ağustos 2020'de Bursaspor'a kiralandı. Tüm kulvarlarda 16 maçta 3 gol, 1 asist kaydetti. 8 Eylül 2022'de Beşiktaş'a satın alma opsiyonuyla kiralandı. 12 Eylül 2022'de ilk maçına çıktı.

4 Eylül 2023'te Beşiktaş'a bonservisiyle transfer oldu. 9 Kasım 2023'te UEFA Konferans Ligi grup aşamasında Bodø/Glimt karşısında attığı golle Avrupa arenasındaki ilk golünü kaydetti.

30 Temmuz 2024'te Eyüpspor'a kiralandı. 22 Ağustos 2025'te Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayarak kariyerine burada devam etmeye başladı.