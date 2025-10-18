18 EKİM TV YAYIN AKIŞI📺 Bugün televizyonda neler var? Cumartesi günü hangi diziler, programlar ve maçlar var?
Televizyon ekranlarında dolu dolu bir hafta sonu başlıyor! 18 Ekim Cumartesi günü izleyicileri, birbirinden özel diziler, yarışmalar ve sinema filmleri bekliyor. Bugün TV’de neler var, hangi kanalda hangi yapım yayınlanacak? soruları sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, bugün televizyonda neler var?
Hafta sonu geldi, televizyon izleyicileri "Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?" sorusunun cevabını aramaya başladı. 18 Ekim Cumartesi gününe özel Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, ATV yayın akışları belli oldu. Gündüz kuşağında eğlenceli programlar ve yemek yarışmaları ekrana gelirken, akşam saatlerinde sevilen diziler ve heyecan dolu filmler izleyiciyle buluşacak. Peki, Bugün televizyonda neler var? 18 Ekim Cumartesi günü hangi diziler, programlar ve maçlar var? Detaylar haberimizde...
ATV YAYIN AKIŞI
05:30 Bir Gece Masalı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Aynadaki Yabancı
13:00 Gözleri KaraDeniz
16:00 Aşk ve Gözyaşı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aynadaki Yabancı
23:20 Aynadaki Yabancı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Eşref Rüya
16:15 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Güller ve Günahlar
22:45 Güller ve Günahlar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:00 İşte Hayat
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Aramızda Kalsın
11:00 Kral Kaybederse
14:00 Bir Şansım Olsa
15:30 Çarpıntı
19:00 Star Haber
20:00 Adalet
22:30 Adalet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:55 Benim Güzel Ailem
09:00 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:30 Taşacak Bu Deniz
14:35 Cennetin Çocukları
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
17:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı