TV YAYIN AKIŞI 12 EKİM PAZAR: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, Star TV, TRT1, TV8 yayın akışı!

12 Ekim 2025 Pazar günü televizyon kanallarının yayın akışları belli oldu. İzleyiciler, her akşam olduğu gibi “Bu akşam televizyonda ne var?” ve “Hangi diziler yayınlanacak?” sorularının yanıtlarını araştırıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1 ve TV8 gibi ulusal kanallar, Pazar akşamına özel dizi ve programlarıyla ekranlarda olacak. Günün yayın akışı listeleri, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 12.10.2025 06:51

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Güller ve Günahlar

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:40 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aile

08:00 Düğün

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Veliaht

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Düğün Dernek

22:30 Dedemin Fişi

ATV YAYIN AKIŞI

06: 00 Bir Gece Masalı

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11: 20 Dizi TV

12: 10 Aynadaki Yabancı

15: 30 Gözleri KaraDeniz

19:00 ATV Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster? 1183.Bölüm

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.23 İstiklal Marşı

05.25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.15 Kalk Gidelim

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.40 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Cennetin Çocukları

00.15 Yerli Dizi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:00 Aramızda Kalsın

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Çarpıntı

02:30 Sahipsizler

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 – Oynat Bakalım

08:45 – Gençlik Rüzgarı

10:00 – Gazete Magazin

14:15 – İtiraf Et

16:15 – MasterChef Türkiye

20:00 – MasterChef Türkiye