TV YAYIN AKIŞI 12 EKİM PAZAR: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, Star TV, TRT1, TV8 yayın akışı!
12 Ekim 2025 Pazar günü televizyon kanallarının yayın akışları belli oldu. İzleyiciler, her akşam olduğu gibi “Bu akşam televizyonda ne var?” ve “Hangi diziler yayınlanacak?” sorularının yanıtlarını araştırıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1 ve TV8 gibi ulusal kanallar, Pazar akşamına özel dizi ve programlarıyla ekranlarda olacak. Günün yayın akışı listeleri, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor.
TV YAYIN AKIŞI 12 EKİM PAZAR 2025 | 12 Ekim 2025 Pazar TV yayın akışı belli oldu! Bugün televizyonda hangi dizi ve programların yayınlanacağı merak konusu. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8'de bu akşam ekrana gelecek yapımlar açıklandı. "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler var?" sorularının yanıtları burada! İşte 12 Ekim Pazar gününe ait tüm ulusal kanalların yayın akışı listesi…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Güller ve Günahlar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:40 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:00 Düğün
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Veliaht
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Düğün Dernek
22:30 Dedemin Fişi
ATV YAYIN AKIŞI
06: 00 Bir Gece Masalı
07: 30 atv'de Hafta Sonu
10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11: 20 Dizi TV
12: 10 Aynadaki Yabancı
15: 30 Gözleri KaraDeniz
19:00 ATV Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster? 1183.Bölüm
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.23 İstiklal Marşı
05.25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.15 Kalk Gidelim
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.40 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Cennetin Çocukları
00.15 Yerli Dizi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Çarpıntı
02:30 Sahipsizler
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 – Oynat Bakalım
08:45 – Gençlik Rüzgarı
10:00 – Gazete Magazin
14:15 – İtiraf Et
16:15 – MasterChef Türkiye
20:00 – MasterChef Türkiye