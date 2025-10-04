TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm canlı, full, HD izleme linki!

Gönül Dağı yeni bölümüyle yine ekrana geliyor! TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Anadolu’nun içten, samimi hikâyelerini ekrana taşıyan dizi, 4 Ekim Cumartesi akşamı 187. bölümüyle seyirciyle buluşuyor. Peki Gönül Dağı 187. bölüm canlı izleme linki nereden bulunur? Dizinin yeni bölümü TRT 1 ekranlarında saat kaçta başlayacak?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Amcaoğulları, yelek üretimi için çalışırken, Selma, Leyla'nın hareketlerinden şüphelenmeye başlar. Leyla'nın gerçek yüzü ortaya çıkacak mı? Kadir iş bulmaya çalışır ve Rıfat'ın yardımıyla Hacer'in yanında çalışmaya başlar. Kadir iş yaparken başına neler gelecek? Selma, Taner'le birlikte vakit geçirmek için bir plan yapar. Romantik gecede beklenmedik misafirle neler yaşanacak? Veysel, çocuklarıyla vakit geçirmek için dışarı çıkar. Dönüş yolunda yaralı biriyle karşılaşır. Veysel kime yardım edecek? Cemile'nin tahlil sonuçları gelir. Kenan, sonuçlar hakkında ne söyleyecek?"

GÖNÜL DAĞI KONUSU NEDİR?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, Anadolu'nun bozkırında geçen sıcacık, samimi ve duygusal bir aile dizisidir. Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden uyarlanan yapım, küçük bir kasabada yaşayan insanların hayatını, aşklarını, hayallerini ve umutlarını anlatıyor. Dizinin merkezinde Taner ve amcaoğulları vardır; Taner'in uçak yapma hayali, kasaba hayatının zorluklarıyla birleşerek ekrana ilham verici bir hikâye sunar. Gönül Dağı, yalnızca bir aşk hikâyesi değil; aynı zamanda dostluk, aile bağları, fedakârlık ve Anadolu insanının içtenliğiyle örülmüş bir yaşam öyküsüdür.

Dizide hem komedi hem dram iç içe geçerken, izleyicilere Anadolu'nun unutulmaz hikâyeleri, masalsı bir atmosferde aktarılır. Bu yönüyle Gönül Dağı, hem nostalji yaratan hem de güncel hayata dair dersler veren bir yapım olarak öne çıkıyor.

GÖNÜL DAĞI 187. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taylanlar, Taner'den intikam almak için plan yaparlar. Taner'in başına neler gelecek?

Süleyman'ın yardımıyla amcaoğullarına yatırım yapılır. Süleyman, Leyla'nın amcaoğullarına yardım ettiğini görünce mutlu olur. Taner, Leyla'nın gerçek yüzünü görebilecek mi?

Selma ve Taner arasında kırgınlıklar yaşanır. Taner, Selma'nın gönlünü alabilmek için ne yapacak?

Küçük amcaoğulları, 66'yı hurda olmaktan kurtarmak için planlar yaparlar. Taylan, 66'yı Ali'nin aldığını görünce ne yapacak?

Hüseyin, rüyasında gördüğü camiyi yapmak için kazı çalışmalarına başlar. Kazı sırasında neler yaşanacak?