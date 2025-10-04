MasterChef 3 Ekim eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef eleme adayları son liste!

MasterChef Türkiye’de haftanın en kritik günü geride kaldı. 3 Ekim 2025 Cuma akşamı ekrana gelen bölümde son dokunulmazlık oyunu oynandı ve yarışmacılar arasında eleme potası kesinleşti. Günün en kötü tabağını hazırlayan yarışmacı, haftanın son eleme adayı oldu. Peki MasterChef 3 Ekim eleme adayları kimler?

Giriş Tarihi: 04.10.2025 08:51

MasterChef 3 Ekim eleme adayı kim oldu? TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de 3 Ekim 2025 Cuma günü eleme heyecanı doruktaydı. Yarışmacılar önce dokunulmazlık oyunu için mutfakta hünerlerini sergiledi. Takım dokunulmazlığının ardından bireysel dokunulmazlık oynandı ve jürinin beğenmediği tabakları yapan isimler potaya girmemek için kıyasıya mücadele verdi. Ancak günün sonunda en başarısız tabağı çıkaran yarışmacı, haftanın son eleme adayı oldu. Peki MasterChef'te bu hafta eleme potasına kimler girdi, son aday olarak kimin adı yazıldı? İşte son bölümde yaşanan gelişmeler ve eleme listesi...

MASTERCHEF 3 EKİM ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayı Sezer oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Mert

Onur

Deniz

Furkan

Murat Can

Çağatay

Sezer

MASTERCHEF TÜRKİYE 2025

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

