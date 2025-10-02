Gönül Dağı 187. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?

Gönül Dağı 187. bölüm fragmanı sonunda yayınlandı! Yeni bölümde aşk, sürprizler ve heyecan bir arada yaşanıyor. Selma ve Taner’in romantik planları beklenmedik gelişmelerle sarsılırken, Veysel’in rastladığı kişi hikayeyi hareketlendiriyor. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu? İşte detaylar!

30.09.2025

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Amcaoğulları, yelek üretimi için çalışırken, Selma, Leyla'nın hareketlerinden şüphelenmeye başlar. Leyla'nın gerçek yüzü ortaya çıkacak mı? Kadir iş bulmaya çalışır ve Rıfat'ın yardımıyla Hacer'in yanında çalışmaya başlar. Kadir iş yaparken başına neler gelecek? Selma, Taner'le birlikte vakit geçirmek için bir plan yapar. Romantik gecede beklenmedik misafirle neler yaşanacak? Veysel, çocuklarıyla vakit geçirmek için dışarı çıkar. Dönüş yolunda yaralı biriyle karşılaşır. Veysel kime yardım edecek? Cemile'nin tahlil sonuçları gelir. Kenan, sonuçlar hakkında ne söyleyecek?" Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesi...

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı 187. bölüm fragmanı yayınlandı.

GÖNÜL DAĞI 187. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLA