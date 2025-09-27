MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? 🚩MasterChef eleme potasında kimler var?

MasterChef Türkiye’de nefes kesen bir hafta daha geride kaldı. İzleyicilerin en çok merak ettiği konuların başında ise MasterChef eleme adayları kimler oldu? sorusu geliyor. Hafta boyunca yapılan dokunulmazlık oyunları sonrasında şeflerin kararıyla bazı yarışmacılar eleme potasına gönderildi. Peki, MasterChef eleme potasında kimler var? Heyecanla takip edilen bölümde potaya giren isimler belli oldu ve gözler artık haftanın finaline çevrildi.

Giriş Tarihi: 27.09.2025 09:10

Paylaş





ABONE OL

MasterChef eleme adayları kimler oldu? TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef'te büyük mücadele devam ediyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yarışmacılar arasından bazı isimler eleme potasına girdi. İzleyiciler, MasterChef eleme adayları kimler oldu? sorusunun cevabını araştırıyor. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda belirlenen isimler potaya girerken, "MasterChef eleme potasında kimler var?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte haftanın en kritik anları ve potadaki yarışmacılar…

MASTERCHEF TÜRKİYE 2025

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

1. EYLÜL

2. MERYEM

3. MURAT CAN

4. HAKAN

5. ÇAĞATAY

6. BARIŞ

7. ASLI

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'te bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Nisa oldu.