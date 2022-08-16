ÖSYM'nin 2022 YKS tercih sonuçlarını duyurmasının ardından ek tercihlerin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Milyonlarca üniversite adayının beklediği YKS 2. tercihleri için boş kontenjanlar, ek tercih kılavuzu ve ek tercih başvuru tarihlerinin detayları haberimizde...

ÖSYM tarafından YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından istedikleri bölüm veya üniversitelere yerleşemeyen birçok aday, umudunu ek tercihlere bağladı. 2. tercih ve ek yerleştirme olarak da bilinen ek tercihlerde başvuru süresini kaçırmak istemeyen aday ve aileler sık sık 2022 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? | ÖSYM YKS 2. tercih son başvuru tarihi ne zaman? sorularının cevabını araştırıyor. İşte YKS ek tercihler hakkında tüm detaylar...

2022 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından yapılacağı bilinen 2022 YKS ek tercihleri, 22 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak. Üniversite bölüm tercihleri ve kayıt döneminden sonra boş kalan kontenjanlar için adaylara ek bir tercih hakkının tanındığı dönem olan ek tercih döneminde, üniversite sınavında başarılı olan, ancak tercih listesinde yer alan bölümlere yerleşemeyen adayların boştaki kontenjanları tercih etmesi için ek tercih hakkı verilir.

ÖSYM YKS 2. TERCİH SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

4 gün süreceği açıklanan YKS ek tercih dönemi 26 Ağustos 2022'de sona erecek.

ÖSYM - EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilerde, henüz boş kontenjanların açıklanmadığı görülüyor. YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Üniversite 2.tercih/yerleştirme kılavuzunun ilerleyen günlerde yayımlanması bekleniyor.

EK YERLEŞTİRME NEDİR, NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Adayların yapacağı tercih sayısı en fazla 24 olacaktır.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI? YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi.