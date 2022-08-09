5. İslami Dayanışma Oyunları açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı

5. İslami Dayanışma Oyunları açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı

İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da start aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları öncesinde konuştu. Erdoğan, "5. İslami Dayanışma Oyunlarını başlatıyorum, tüm emeği geçmiş olanlara teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 09.08.2022- 21:01 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022- 23:20