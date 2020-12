Yuvalama çorbası (Gaziantep) nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gaziantep'in sevilen yemeklerinden biri olan yuvalama çorbası, evlerde de sık sık tüketilmektedir. Sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin son bölümünden sonra yuvalama çorbası tarifi merak konusu oldu. Peki, Gaziantep usulü yuvalama çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Yuvalama çorbası tarifi...

YUVALAMA ÇORBASI MALZEMELERİ

Çorbası için:

-500 gram kuzu incik veya kuzu eti

-1 su bardağı geceden ıslatılmış nohut

-1 adet ince doğranmış kuru soğan

-1.5 litre su

-Tuz

-Tane karabiber

Köfteleri için:

-100 gram orta yağlı dana kıyması

-1/2 su bardağı ılık suda ıslatılmış kırık pirinç

-1/4 su bardağı un

-1 çorba kaşığı ıslatılmış ince irmik

-Tuz

-Karabiber

-Bir küçük kase sıvı yağ (elinizi batırmak için)

Yoğurt sosu için:

-300-350 gram süzme yoğurt veya kese yoğurdu

-1 yumurta

-1 çorba kaşığı tepeleme un

-4 su bardağı su

Üzeri için:

-1 yemek kaşığı kuru nane

-1 yemek kaşığı tereyağı

-Pul biber

YUVALAMA ÇORBASI NASIL YAPILIR? İŞTE TARİFİ

Öncelikle, düdüklü tencerenin içine 1.5 litre suyu koyun ardından et, nohut, soğan, tuz ve karabiberi ilave edin. Düdüğün ötmesinden sonra bir 15 dakika daha pişirin. Tencereyi ocaktan alıp, usulüne uygun şekilde açın. Ardından etleri ince ince didin. Diğer malzemelerle eti süzgeçten geçirip sadece et suyunu tencerede bırakın. Daha sonra köftelere geçin. Köfte için önce kırık pirinçleri ılık suda yaklaşık yarım saat bekletin ve sonra süzün. Pirinçlerle, irmiği robottan geçirerek un haline getirin. Geniş bir kabın içine kıyma, un ve un haline gelmiş pirinçle irmiği koyup üzerine bir miktar tuz atın. Daha sonra iyice yoğurup dolapta dinlenmeye bırakın. Dinlenen kıymadan, bezelye büyüklüğünde alıp kopartın. Elinizi sıvı yağ ile biraz yağlayarak küçük parçaları yuvarlayın. Yuvarlanan köfteleri bir kenara alın. Tencerede bulunan et suyunu kaynatıp, içine köfteleri atın ve 5 dakika haşlayın. Ardından sos için yoğurdu su ile inceltin. İçine un ve yumurta atıp çırpın. Kaynayan çorbanın suyundan 1-2 kepçe alarak yoğurda dökün. Daha sonra yoğurdu yavaş yavaş çorbaya ekleyin. Son olarak et ve nohutları da koyup biraz kaynatın. Üzerine yağ yapmak için, tereyağını iyice kızdırıp içine kuru nane ekleyin. Daha sonra bu karışımı çorbaya döküp servis yapabilirsiniz... Afiyet olsun.

