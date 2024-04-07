Özbek ve ekibi Halfeti'yi gezdi!
G.Saray'a genç ve dinamik orta saha!
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G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? 12:11
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F.Bahçe Süper Kupa'da ne yapacak? F.Bahçe Süper Kupa'da ne yapacak? 10:45
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