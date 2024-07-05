2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız'da, Merih Demiral gol sevincini bozkurt şeklinde yapmıştı. Milli yıldızımız için soruşturma başlatan UEFA, 2 maç men cezası verdi. | Son dakika spor haberleri

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdiğini açıkladı.

UEFA, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Türkiye'nin Avusturya ile karşı karşıya geldiği karşılaşmada, Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri kaydeden Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı. Kararı bugün açıklayan UEFA, Merih Demiral'a "genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan gösteriler için kullanması ve futbol sporunu itibarsızlaştırması" nedeniyle, 2 maçtan men cezası verdi.

TFF ve Merih Demiral, verilen ceza sonrasında olayı Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyacak. CAS'ın dosyayı hızlıca ele alıp, maç günü öğlen saatlerine kadar sonuçlandırması bekleniyor.

26 yaşındaki stoperimiz, Hollanda ile oynanacak çeyrek final maçında ve yarı finale çıkmamız halinde İngiltere - İsviçre maçının galibiyle oynanacak maçta forma giyemeyecek.