Bizim Çocuklar yarı final peşinde! İşte Montella'nın Hollanda maçı muhtemel 11'i
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımımız, Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi ay-yıldızlılarda Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek cezası nedeniyle süre alamayacak. Teknik direktör Vincenzo Montella, kritik maç öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 05.07.2024- 11:10 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024- 11:19