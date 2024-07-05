2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında A Milli Futbol Takımımız, Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Bizim Çocuklar bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde yarın Berlin'de Hollanda ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Barsinghausen'deki kamp tesisinde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı, ısınma hareketleriyle devam etti. Daha sonra futbolcular iki gruba ayrılıp top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Hollanda maçının taktiği üzerinde duruldu.

Hollanda maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle idmanda yer almadı.

Antrenmanı TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.