Abdülkerim Bardakcı ve Samet Akaydin'dan takım sohbeti!

A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı ve Samet Akaydin, takım sohbetinde kamera karşısına geçti ve samimi açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Milli futbolcular Abdülkerim Bardakcı ve Samet Akaydin, takım sohbetinde kamera karşısına geçti ve samimi açıklamalarda bulundu.

A Mili Takım'n 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda karşılaşacakları Avusturya maçı öncesi milli oyuncular Abdülkerim Bardakcı ve Samet Akaydin, takım sohbetinde kameralar karşısına geçti. İki oyuncu takımla ilgili birçok konuda görüş bildirdi.