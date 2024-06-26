2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımımız ile Çekya kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ay-yıldızlılar Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 kazandı ve son 16'ya yükselen taraf oldu. | Son dakika spor haberleri

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımımız ile Çekya, Hamburg'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bizim Çocuklar 2-1 kazandı.

A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4'te Cenk Tosun kaydederken; Çekya'nın golü ise 66'da Tomas Soucek'ten geldi. Ayrıca Çekya'da 20. dakikada Antonin Barak, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından 6 puana yükselen ay-yıldızlılar son 16'ya yükselen taraf oldu. Çekya ise 1 puanla turnuvaya veda etti.

SON 16'DA RAKİP AVUSTURYA

EURO 2024'te son 16'ya yükselen A Milli Takım'ın bu turdaki rakibi D Grubu'nu lider bitiren Avusturya oldu.

F Grubu puan durumu

Portekiz - 3 maç - 6 puan (+2)

TÜRKİYE - 3 maç - 6 puan (0)

Gürcistan - 3 maç - 4 puan (0)

Çekya - 3 maç - 1 puan (-2)

İŞTE MAÇIN GOLLERİ