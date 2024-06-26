2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımımız ile Çekya, Hamburg'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bizim Çocuklar 2-1 kazandı.
A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4'te Cenk Tosun kaydederken; Çekya'nın golü ise 66'da Tomas Soucek'ten geldi. Ayrıca Çekya'da 20. dakikada Antonin Barak, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından 6 puana yükselen ay-yıldızlılar son 16'ya yükselen taraf oldu. Çekya ise 1 puanla turnuvaya veda etti.
SON 16'DA RAKİP AVUSTURYA
EURO 2024'te son 16'ya yükselen A Milli Takım'ın bu turdaki rakibi D Grubu'nu lider bitiren Avusturya oldu.
F Grubu puan durumu
Portekiz - 3 maç - 6 puan (+2)
TÜRKİYE - 3 maç - 6 puan (0)
Gürcistan - 3 maç - 4 puan (0)
Çekya - 3 maç - 1 puan (-2)
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
?GOOOLLLL! HAKAN ÇALHANOĞLUUU!! İP GİBİ GİTTİ TOP!! MÜKEMMEL GOL! ÇEKYA KARŞISINDA ÖNDEYİZ! pic.twitter.com/kvPMFFJoO5— TRT Spor (@trtspor) June 26, 2024
Çekya, Tomas Soucek'in attığı golle beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/1KQTkp00WG— TRT Spor (@trtspor) June 26, 2024
?GOOOLLLL! TOSUN PAŞAAAAA!! CENK TOSUNNN!!! BEKLE BİZİ LEIPZIG!! HARİKA GOL CENK TOSUN!! pic.twitter.com/jYG5Fajh86— TRT Spor (@trtspor) June 26, 2024