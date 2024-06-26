2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımımız ile Çekya karşı karşıya geldi. Mücadelenin 66. dakikasında kaptan Hakan Çalhanoğlu ve 85'te Samet Akaydın gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. | Son dakika spor haberleri

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da Çekya ile oynadı. Millilerde Hakan Çalhanoğlu müsabakanın 66. dakikasında, Samet Akaydin de 85. dakikada sarı kart gördü ve bir sonraki maç için cezalı duruma düştü.

İki futbolcu son 16 turundaki Avusturya mücadelesinde oynayamayacak.