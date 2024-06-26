2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, "Türk milletimiz için çok mutluyum, böyle bir başarı için. Bu saatten sonra kim gelirse gelsin fark etmez." ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberleri

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu 3. ve son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16'ya yükselen A Milli Futbol Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte İtalyan çalıştırıcının o sözleri:

Türk milletimiz için çok mutluyum, böyle bir başarı için. Hepimiz için çok mutluyuz. Bu tarz turnuvalarda hesap yapmamak lazım. Ne kadar ilerlerseniz iyi rakipler gelir. Avusturya'yı daha önceden biliyoruz. İyi hazırlanacağız. Bundan sonra itibarıyla farklı bir turnuva başlıyor.

Avusturya'yı istediğimi söyleteceksiniz. Herkesin böyle bir rövanş ruhuna sahip olması beni mutlu ediyor. Ben de var bu. Ama bu kim gelirse gelsin bu saatten sonra fark etmez.

Barış Alper Yılmaz, çok iyi bir maç oynadı. Fiziksel olarak muazzam. Sonuna kadar mücadele etmeyen kimseyi bulamazsınız. Sonuna kadar mücadele eden bir takımımız var.