2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız'da Mert Müldür, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, "Kaleci topu iki eliyle tuttu, daha sonra bir müdahale var. Benim hissiyatım yüzde yüz faul ama hakem vermedi. Biz de hakeme rağmen yenmesini bildik." ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberleri

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu 3. ve son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16'ya yükselen A Milli Futbol Takımımız'da Mert Müldür, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte 25 yaşındaki sağ bekin o sözleri:

Herkese çok teşekkür ederim. Hep arkamızda olan taraftarımıza, takım arkadaşlarıma Birlikte çok iyi mücadele gösterdik. Bu tarz takımlara karşı geçmişte çok zorlandık. 95-100 dakika da olsa maç son dakikalarda gol yedik. Artık orada da kendimizi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Artık bu tür takımları yenmesini de biliyoruz. (sağ bek veya sol bek) Hocanın tercihi, benim için fark etmiyor. Hoca nereye koyarsa oynamaya hazırım. (Golde faul var mı?) Kaleci topu iki eliyle tuttu, daha sonra bir müdahale var. Benim hissiyatım yüzde yüz faul ama hakem vermedi. Biz de hakeme rağmen yenmesini bildik.

Biz gerçekten çok hırslıyız. Maçtan önce konuştuk. Biz yenip Avusturya ile karşılaşmak istiyorduk. Hazırlık maçında kötü bir skorla maç vardı. Onun rövanşını oynamaya hazırız.