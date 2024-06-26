2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız'da Cenk Tosun, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu. Deneyimli forvet, "Bu mutluluğu anlatmak kolay değil. Bu daha her şeyin başlangıcı." ifadelerini kullandı. | Son dakika spor haberleri

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu 3. ve son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16'ya yükselen A Milli Futbol Takımımız'da Cenk Tosun, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte 33 yaşındaki santrforun o sözleri:

Bu mutluluğu anlatmak kolay değil. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Gruptan ikinci çıktık. Bu daha her şeyin başlangıcı. Bizi desteklemeye devam etsinler. (Avusturya eşleşmesi) Takım arkadaşlarımızla konuştuk. Bizim kursağımızda bir yenilgi vardı onlardan aldığımız. Şimdi tam zamanı. İyi hazırlanmak istiyoruz. Golüm için mutluyum, turnuva başından beri hayalim buydu. Çok mutluyum. Taraftarımız muhteşem. Sanki turnuva Türkiye'de oynanıyor. Bizi destekleyen herkese minnettarız.