EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya'da bulunan A Milli Futbol Takımı'mızda oyuncularımız Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek basın toplantısı düzenledi. İşte milli futbolcuların açıklamaları...

HAKAN ÇALHANOĞLU: İNŞALLAH GRUPTAN ÇIKACAĞIZ

Portekiz maçı dünyanın sonu değil. İlk baştan beri gruptan çıkma hedefimiz vardı. Hala bu şansımız var. Dün istediğimiz sonucu alamadık ama hiçbir şey daha bitmedi. Bir maçımız daha var. Takımımız inanıyor. Maçta istemediğimiz şeyler oldu, şanssızlıklar oldu. Futbolda olan şeyler. Önemli olan bizim takımımızın hala inanması. Maçtan sonra konuştuk. Önümüze bakacağız, önümüze bakmak zorundayız. İnşallah bu gruptan çıkacağız.

"ARDA TEZAHÜRATLARINI DUYDUK"

Arda tezahüratlarını duyduk. Arda bizim için çok değerli, herkes değerli. Bazen siz idmanda, takım içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Arda'nın sakatlığını bilmiyorsunuz. Bu konuda hocayı korumalıyım. Arda kasığından sakatlık geçirdi. Yoksa oynayacaktı. Birlikte konuşarak bu kararı aldılar. Bunu hoca daha iyi biliyor, dışarıya yansıtmadı. Bazı şeyleri dışarıya yansıtmak bize yakışmıyor. Arda'nın sonradan oyuna girme şekli oydu. Kasığında bir sorunu vardı. Koruma amaçlı dışarıda bıraktı en son maça hazır olsun diye.

"SAMET'LE ALTAY BİRBİRİNİ DUYAMADILAR"

Samet ile Altay'ın pozisyonunda birbirlerini duymadılar. Saha içinde çok konuşuyoruz ama bazen duyamıyoruz. Stadyumda çok fazla gürültü olduğu için birbirimizi duymakta zorlanabiliyoruz.

"HOCA OYNATIRSA OYNARIM"

Sahada çok koşan, çok mücadele eden ama istediği sonuçları alamayan bir Hakan var maalesef. İnsan bazen duygusal oluyor ama oraya bağlamayacağım. Ben her zaman takımın iyi olmasını istiyor. Hocanın kararı, oynatırsa oynarım.

"KAYBEDİNCE ÇOK ELEŞTİRİ ALIYORUZ"

Kaybettiğimizde aşırı derecede bir eleştiri alıyoruz. Bazı oyuncularımız bunu kabullenemiyor. Onlara bu konuda yardım etmek zorundayız. Daha güçlü olmamız gerekiyor. Onlara kulak asmayacağız. Kendi işimize bakacağız çünkü ne yapabileceğimizi biliyoruz.

CENK TOSUN: BEN OYNAMAYA HAZIRIM

Ben oynamaya hazırım. Mental ve fiziksel olarak da iyi durumdayım. Başımızda bir hoca var, onun kararları doğrultusunda ilerliyoruz. Biz burada Türk bayrağını temsil ediyoruz. Hocanın kararına saygılıyım ama ben oynamak için hazırım ve oynamak istiyorum.

"PEPE'YE SAYGI DUYUYORUM"

Pepe ile maçtan sonra sohbet ettik. Sevdiğim ve saygı duyduğum bir kişilik. 41 yaşında, bunu dün gösterdi herkese... Sahanın en iyilerinden biriydi. Futboldan konuşmadık. 'Ailen nasıl, sözleşmen bitti, nereye gideceksin?'... Bunları konuştuk.