Belçika 2-0 Romanya (MAÇ SONUCU-ÖZET) Köln'de Belçika kazandı! E Grubu'nda işler karıştı

Son dakika spor haberi: 2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada E Grubu 2. maçında Belçika ile Romanya karşı karşıya geldi. Bu mücadeleyi 2-0'lık skorla Belçika kazandı. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 22.06.2024- 23:50 Güncelleme Tarihi: 23.06.2024- 00:26