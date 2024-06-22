EURO 2024'te heyecan sürüyor. Turnuvada E Grubu 2. maçında Belçika ile Romanya karşı karşıya geldi.
Karşılaşmadan Belçika 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Maçta gol perdesini 2. dakikada Tielemans açtı.
İlk yarı bu golle Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda 80. dakikada Kevin De Bruyne skoru 2-0'a getirdi.
Mücadelede başka gol olmadı ve Belçika sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
İŞTE BU MAÇIN ARDINDAN GÜNCEL PUAN DURUMU:
1 - Romanya 3 (Averaj +1)
2- Belçika 3 (Averaj +1)
3- Slovakya 3 (Averaj 0)
4- Ukrayna 3 (Averaj -2)
İŞTE MAÇIN ÖZET:
#ÖZET | 🇧🇪 Belçika, turnuvadaki ikinci maçında Romanya'yı yenerek ilk galibiyetini aldı. 📌 Youri Tielemans ve Kevin De Bruyne'nin golleriyle karşılaşmayı kazanan Belçika'da Romelu Lukaku'nun attığı gol VAR'dan döndü. #EURO2024 📽 İşte maçın özeti: 👇 pic.twitter.com/O81ktF4r1k— TRT Spor (@trtspor) June 22, 2024