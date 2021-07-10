Son dakika spor haberi: İngiltere-Danimarka maçının yankıları sürüyor! UEFA'dan flaş karar...
EURO 2020 yarı final etabında Danimarka'yı yenerek finale yükselen taraf İngiltere olmuştu. Maçın ardından verilen penaltı kararı ve penaltı vuruşu çok konuşuldu. Penaltı kullanılırken İngiliz taraftarlar, Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel'in gözüne lazer tutmuş ve topu görmesine engel olmaya çalışmıştı. Bu hareketin ardından UEFA'dan flaş bir karar geldi. İşte detaylar... | Son dakika 2020 Avrupa Şampiyonası haberleri
EURO 2020 yarı final maçında oynanan İngiltere - Danimarka karşılaşmasının yankıları sürüyor. Mücadeleyi İngilizler 2-1 kazanmış ve finale yükselen taraf olmuştu. İngiltere'ye galibiyeti getiren gol Harry Kane'in penaltı vuruşundan gelmişti. Raheem Sterling'in yerde kaldığı pozisyon sonrası verilen penaltı kararı, maçın ardından oldukça ses getirdi. Uzun süredir süren bu yankılara bir yenisi de Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel'a tutulan lazer ile eklendi. 34 yaşındaki kalecinin gözüne, İngiliz taraftarlar tarafından penaltı esnasında lazer tutulmuştu. UEFA'dan bu konu hakkında flaş bir karar çıktı. UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu'na 30 bin Euro para cezası verdi.
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