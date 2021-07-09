Son dakika EURO 2020 haberi: İngiltere - Danimarka maçı bitti ama penaltının yankıları sürüyor...

EURO 2020 Yarı Final maçında İngiltere ile Danimarka karşı karşıya gelmişti. Mücadeleyi İngilizler 2-1 kazanıp adını finale yazdıran taraf olmuştu. Karşılaşma sonunda en çok konuşulanlardan birisi de İngiliz futbolcu Raheem Sterling'in yerde kaldığı ve penaltı ile sonuçlanan pozisyon oldu. Bu kez de sahada iki topun bulunması tartışma konusu oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (2020 Avrupa Şampiyonası haberleri)

EURO 2020'de finalin adı İngiltere-İtalya olurken, yarı finalde oynanan İngiltere-Danimarka mücadelesi sonrası tartışmalar dinmiyor. İngiltere'nin kazandığı penaltının doğruluğu sorgulanırken, penaltı atışı kullandığı sırada Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel'ın gözüne lazer tutulması Vikingler'i kızdırmıştı. Maç sonrası bir tartışma daha çıktı.

İngiliz futbolcu Sterling'in penaltı kazandığı pozisyon öncesi sağdan Danimarka ceza alanına yöneldiği anlarda sahada ikinci bir topun olduğu görüldü. Sterling, topu sürerken ikinci topun hemen yanından geçip ceza alanına girdi ve devamında takımına penaltı kazandırdı. Bu durum da Danimarka cephesi tarafından tepki çekti.

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