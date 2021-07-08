İngiltere 1-1 Danimarka (Uzatmalar sonucu: 2-1) | İtalya'nın finaldeki rakibi İngiltere!
2020 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Ukrayna'yı deviren İngiltere ile Çekya'yı geçen Danimarka karşı karşıya geldi. İlk 90 dakikası 1-1 biten mücadeleyi uzatmalar sonucunda İngilizler 2-1 kazandı ve EURO 2020 finalinde İtalya'nın rakibi oldu. | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020 yarı final maçında İngiltere ile Danimarka kozlarını paylaştı. Dev mücadelenin ilk 90 dakikası 1-1 eşitlikle geçildi.
Danimarka'nın golünü 30. dakikada Mikkel Damsgaard kaydederken, İngiltere'nin golü ise 39. dakikada Simon Kjaer'den (k.k) geldi. Uzatmalara geçilen karşılaşmada İngilizler baskısını artırdı ve 105. dakikada Raheem Sterling'in ceza sahası içinde yerde kalması sonucunda penaltı kazandı. Meşin yuvarlağı ağlara gönderen Harry Kane, takımını 2-1 öne geçirdi.
Mücadelenin kalan dakikasında gol sesi çıkmadı ve 2-1'lik sonuçla İngiltere finale yükselen taraf oldu. İngiltere, 11 Temmuz Pazar günü EURO 2020 finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek.
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