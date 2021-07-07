2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) yarı final maçında Belçika'yı deviren İtalya ile İsviçre'yi penaltılar sonucu geçen İspanya karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılar sonucunda Gök Mavililer İspanya'yı 4-2 yenerek finale yükselen taraf oldu. | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 yarı final maçında İtalya ile İspanya kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk 90 dakikası, iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle geçildi.

İtalya'nın golünü 60. dakikada Federico Chiesa atarken, İspanya'nın golü ise 80. dakikada Alvaro Morata'dan geldi. Uzatmalara geçilen karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve penaltılara geçildi.

Penaltılara giden mücadeleyi İtalya 4-2 kazandı ve finale yükselen taraf oldu. İtalya finalde İngiltere-Danimarka maçının kazananıyla karşılaşacak.

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