07 Temmuz 2021, Çarşamba

HABERLER

İtalya 1-1 İspanya (Penaltılar sonucu: 4-2) | EURO 2020'de ilk finalist İtalya!

EURO 2020'de ilk finalist İtalya!
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 Giriş Tarihi: 07.07.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) yarı final maçında Belçika'yı deviren İtalya ile İsviçre'yi penaltılar sonucu geçen İspanya karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadelede uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılar sonucunda Gök Mavililer İspanya'yı 4-2 yenerek finale yükselen taraf oldu. | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 yarı final maçında İtalya ile İspanya kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk 90 dakikası, iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle geçildi.

İtalya'nın golünü 60. dakikada Federico Chiesa atarken, İspanya'nın golü ise 80. dakikada Alvaro Morata'dan geldi. Uzatmalara geçilen karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve penaltılara geçildi.

Penaltılara giden mücadeleyi İtalya 4-2 kazandı ve finale yükselen taraf oldu. İtalya finalde İngiltere-Danimarka maçının kazananıyla karşılaşacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Spinazzola ameliyat edildi Spinazzola ameliyat edildi
EURO 2020'de yarı final heyecanı! EURO 2020'de yarı final heyecanı!
Shevchenko vedanın ardından konuştu! Biraz erken... Shevchenko vedanın ardından konuştu! "Biraz erken..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör