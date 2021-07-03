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Belçika-İtalya maçı sonrası Leonardo Spinazzola'dan kötü haber! Aşil tendonu koptu

Spinazzola'dan kötü haber!
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Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 Giriş Tarihi: 03.07.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Belçika ile İtalya kozlarını paylaştı ve mücadeleyi Gök Mavililer 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Gök Mavililer'de Leonardo Spinazzola sakatlık nedeniyle oyundan çıkarken, 28 yaşındaki yıldızın aşil tendonunun koptuğu öğrenildi. | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 heyecanı sürerken ilk yarı finalistler İspanya ile İtalya oldu. A Milli Futbol Takımı'mızla aynı grupta yer alan İtalya, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Gök Maviler, Belçika'yı mağlup ederken sol beki Leonardo Spinazzola'dan gelen haberle yıkıldı.

Belçika maçında depar atarken bir anda kendini yerde bulan 28 yaşındaki Roma'lı yıldızın aşil tendonunun koptuğu açıklandı. Yıldız futbolcu sahayı gözyaşları içerisinde ve sedyede terk etmişti. Spinazzola'nın hem EURO 2020'de artık forma giyemeyeceği hem de aylarca sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

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