03 Temmuz 2021, Cumartesi

HABERLER

Belçika-İtalya maçı sonrası Kevin De Bruyne: Vücudumun dinlenmesi gerekiyor

De Bruyne'den flaş sözler! Vücudumun...
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 Giriş Tarihi: 03.07.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Belçika ile İtalya kozlarını paylaştı ve mücadeleyi Gök Mavililer 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. EURO 2020'ye veda eden Belçika'da Kevin De Bruyne açıklamalarda bulunurken, artık vücudunun dinlenmesi gerektiğini belirtti. | Son dakika EURO 2020 haberleri

Belçika'nın yıldızı Kevin De Bruyne, İtalya'ya elendikleri maçın değerlendirmesini yaptı.

Yıldız oyuncu turnuva boyunca sakatlıklarını peşini bırakmadığını söyleyerek, "Sakatlıklar nedeniyle zor bir turnuva geçirdik. İkinci yarıda daha fazla pozisyon ürettik ama 2. gol bir türlü gelmedi. Birinci sınıf bir takıma karşı kaybettik." değerlendirmesini yaptı.

İtalya karşısında bağlarında yırtık olarak oynadığını belirten De Bruyne, sağlık ekibine 4 günlük yoğun mesaisi nedeniyle teşekkür etti.

Turnuvanın ardından vücudunu dinlendirmek istediğini söyleyen De Bruyne, "Ben elimden geleni yaptım. İki aydır sakatlıklar yüzünden çok fazla sorun yaşadım ama takım için her şeyimi vermeye çalıştım. Bir dahaki severe kazanmak istiyorum ama daha önce vücudumu toparlamak istiyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.

İtalya yarı finalde! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Spinazzola'dan kötü haber! Spinazzola'dan kötü haber!
İtalya yarı finalde! İtalya yarı finalde!
Lukaku zoru başardı! İnanılmaz golü kaçırdı Lukaku zoru başardı! İnanılmaz golü kaçırdı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör