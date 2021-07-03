Belçika-İtalya maçı sonrası Kevin De Bruyne: Vücudumun dinlenmesi gerekiyor

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Belçika ile İtalya kozlarını paylaştı ve mücadeleyi Gök Mavililer 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. EURO 2020'ye veda eden Belçika'da Kevin De Bruyne açıklamalarda bulunurken, artık vücudunun dinlenmesi gerektiğini belirtti. | Son dakika EURO 2020 haberleri

Belçika'nın yıldızı Kevin De Bruyne, İtalya'ya elendikleri maçın değerlendirmesini yaptı.

Yıldız oyuncu turnuva boyunca sakatlıklarını peşini bırakmadığını söyleyerek, "Sakatlıklar nedeniyle zor bir turnuva geçirdik. İkinci yarıda daha fazla pozisyon ürettik ama 2. gol bir türlü gelmedi. Birinci sınıf bir takıma karşı kaybettik." değerlendirmesini yaptı.

İtalya karşısında bağlarında yırtık olarak oynadığını belirten De Bruyne, sağlık ekibine 4 günlük yoğun mesaisi nedeniyle teşekkür etti.

Turnuvanın ardından vücudunu dinlendirmek istediğini söyleyen De Bruyne, "Ben elimden geleni yaptım. İki aydır sakatlıklar yüzünden çok fazla sorun yaşadım ama takım için her şeyimi vermeye çalıştım. Bir dahaki severe kazanmak istiyorum ama daha önce vücudumu toparlamak istiyorum" diyerek açıklamalarını noktaladı.

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