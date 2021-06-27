2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda Belçika ile Portekiz karşı karşıya geldi. Belçika-Portekiz mücadelesini Belçika Thorgan Hazard'ın attığı golle 1-0 kazandı ve çeyrek finale yükseldi. | Son dakika EURO 2020 haberleri.

EURO 2020 son 16 turunda B Grubu 1.'si Belçika, F Grubu 3.'sü Portekiz ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Belçika 1-0 kazandı.

Belçika'ya galibiyeti getiren golü 42. dakikada Thorgan Hazard kaydetti. Mücadelenin 48. dakikasında Kevin De Bruyne sakatlandı ve yerini Dries Mertens'e bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Belçika adını çeyrek finale yazdırdı, Portekiz için ise EURO 2020 defteri kapandı. Belçika çeyrek finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek.

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