2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turu karşılaşmasında İtalya ile Avusturya kozlarını paylaştı. İlk 90 dakikasının 0-0 eşitlikle geçildiği mücadelede, uzatma dakikaları sonucunda İtalya 2-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 son 16 turunda A Grubu 1.'si İtalya ile C Grubu 2.'si Avusturya karşı karşıya geldi.

Wembley Stadyumu'nda oynanan ve hakem Anthony Taylor'ın yönettiği mücadeleyi uzatmalar sonucunda İtalya 2-1 kazandı.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 95. dakikasında Federico Chiesa ve 105'te Matteo Pessina kaydetti. Avusturya'nın tek golü ise 114. dakikada Sasa Kalajdzic'in ayağından geldi. Ayrıca Avusturya'nın 65. dakikada Arnautovic'le attığı gol VAR incelemesi sonucunda ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte İtalya adını çeyrek finale yazdırırken, Avusturya ise EURO 2020'ye veda etti. İtalya çeyrek finalde Belçika-Portekiz maçının galibiyle karşılaşacak.

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