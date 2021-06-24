EURO 2020'de Trabzonsporlu Uğurcan Çakır farkını konuşturdu!

A Milli Takım formasıyla EURO 2020'de boy gösteren Uğurcan Çakır, 3 maçta 18 kritik kurtarışa imza atarak bu alanda liderlik koltuğuna oturdu. | Son dakika EURO 2020 haberleri

Fırtına, müthiş bir sezon geçiren Uğurcan Çakır'ı sezon içinde satmama kararı almıştı. Bordomavili idareciler "EURO 2020'yi bekleyelim. Orada piyasasını yükseltebilir" düşüncesindeydi. Milli Takımımız turnuvaya iyi bir grafik çizemese de 25 yaşındaki eldiven yine de parladı. Başarılı kaleci 18 kurtarışla en çok kurtarış yapan eldiven durumunda. Başkan Ahmet Ağaoğlu da Uğurcan ile 3 kulübün yakından ilgilendiğini. 2'sinin ilgisinin üst düzeyde olduğunu kaydetti. Bu iki kulübün Fransa'dan Monaco ile İngiltere'den Tottenham olduğu öğrenildi. Bordo-mavili ekibin, istenilen bonservis şartları oluşması halinde Uğurcan'ı bu iki kulüpten birine göndermesi bekleniyor.

13 MAÇTA GOL YEMEDİ

Uğurcan Çakır, bu sezon 13 maçta kalesini gole kapatarak ligde bu alanda zirvede yer aldı. 96 dakikada bir kalesinde gol gören 25 yaşındaki yıldızı, 12 karşılaşmayla Ersin Destanoğlu ile Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin, 11 mücadeleyle Hatayspor'dan Munir ve 10 maçla Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır takip etti.

TELAFİ EDECEĞİZ

Uğurcan, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Futbolseverlere seslenen Uğurcan, "Sadece çıkartacağımız derslerle hatırlamamız gereken bir turnuvaydı. Gerçekten çok üzgünüz. Bizden beklenen başarılar için daha çok çalışacağız ve emin olun bu üzüntüyü telafi edeceğiz. Her şeye rağmen yanımızda olan, bize destekleriyle güç veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK LİGDEN BIR KULÜP

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ın EURO 2020 sonrası transferinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Ağaoğlu "Uğurcan'ı isteyen kulüp, yüksek kalibreli bir Avrupa ekibi. Büyük liglerden bir kulübe transferi söz konusu" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Trabzon Emniyeti, Türkiye İsviçre maçının ardından Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kaleci Uğurcan Çakır'a hakaret ve küfür ettiği gerekçesiyle 7 kişi hakkında soruşturma başlattı. İstanbul, Antalya, Malatya ve İzmir'de 7 kişi için Bilişim Suçları Şube müdürlüğü tarafından hazırlanan dosya Spor Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

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