EURO 2020'de Trabzonsporlu Uğurcan Çakır farkını konuşturdu!
A Milli Takım formasıyla EURO 2020'de boy gösteren Uğurcan Çakır, 3 maçta 18 kritik kurtarışa imza atarak bu alanda liderlik koltuğuna oturdu. | Son dakika EURO 2020 haberleri
Fırtına, müthiş bir sezon geçiren Uğurcan Çakır'ı sezon içinde satmama kararı almıştı. Bordomavili idareciler "EURO 2020'yi bekleyelim. Orada piyasasını yükseltebilir" düşüncesindeydi. Milli Takımımız turnuvaya iyi bir grafik çizemese de 25 yaşındaki eldiven yine de parladı. Başarılı kaleci 18 kurtarışla en çok kurtarış yapan eldiven durumunda. Başkan Ahmet Ağaoğlu da Uğurcan ile 3 kulübün yakından ilgilendiğini. 2'sinin ilgisinin üst düzeyde olduğunu kaydetti. Bu iki kulübün Fransa'dan Monaco ile İngiltere'den Tottenham olduğu öğrenildi. Bordo-mavili ekibin, istenilen bonservis şartları oluşması halinde Uğurcan'ı bu iki kulüpten birine göndermesi bekleniyor.
13 MAÇTA GOL YEMEDİ
Uğurcan Çakır, bu sezon 13 maçta kalesini gole kapatarak ligde bu alanda zirvede yer aldı. 96 dakikada bir kalesinde gol gören 25 yaşındaki yıldızı, 12 karşılaşmayla Ersin Destanoğlu ile Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin, 11 mücadeleyle Hatayspor'dan Munir ve 10 maçla Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır takip etti.
TELAFİ EDECEĞİZ
Uğurcan, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Futbolseverlere seslenen Uğurcan, "Sadece çıkartacağımız derslerle hatırlamamız gereken bir turnuvaydı. Gerçekten çok üzgünüz. Bizden beklenen başarılar için daha çok çalışacağız ve emin olun bu üzüntüyü telafi edeceğiz. Her şeye rağmen yanımızda olan, bize destekleriyle güç veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
BÜYÜK LİGDEN BIR KULÜP
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ın EURO 2020 sonrası transferinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Ağaoğlu "Uğurcan'ı isteyen kulüp, yüksek kalibreli bir Avrupa ekibi. Büyük liglerden bir kulübe transferi söz konusu" ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Trabzon Emniyeti, Türkiye İsviçre maçının ardından Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kaleci Uğurcan Çakır'a hakaret ve küfür ettiği gerekçesiyle 7 kişi hakkında soruşturma başlattı. İstanbul, Antalya, Malatya ve İzmir'de 7 kişi için Bilişim Suçları Şube müdürlüğü tarafından hazırlanan dosya Spor Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?