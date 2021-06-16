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Türkiye-Galler maçında George Floyd anıldı!

Türkiye-Galler maçında George Floyd anıldı!
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Giriş Tarihi: 16.06.2021

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında , Galler ile karşı karşıya geldi. 'nda iki takım maç öncesinde diz çökerek 'u andı. | Son dakika EURO 2020 haberleri

ABD'de geçtiğimiz yıl polis tarafından öldürülen ve ardından büyük protestolar yapılan , Türkiye-Galler maçında unutulmadı. 2. maçında Türkiye ile Galler, 'nda karşı karşıya gelirken, karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları da sahada diz çökerek George Floyd'u andı ve 'Irkçılığa hayır' dedi. İki takımın futbolcularının yaptığı bu hareket tribünlerden de büyük alkış aldı.

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