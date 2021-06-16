16 Haziran 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Türkiye-Galler maçında George Floyd anıldı!
2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında A Milli Takım, Galler ile karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda iki takım maç öncesinde diz çökerek George Floyd'u andı. | Son dakika EURO 2020 haberleri
ABD'de geçtiğimiz yıl polis tarafından öldürülen ve ardından büyük protestolar yapılan George Floyd, Türkiye-Galler maçında unutulmadı. EURO 2020 A Grubu 2. maçında Türkiye ile Galler, Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelirken, karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları da sahada diz çökerek George Floyd'u andı ve 'Irkçılığa hayır' dedi. İki takımın futbolcularının yaptığı bu hareket tribünlerden de büyük alkış aldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
HABERLER HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?