Türkiye-Galler maçında George Floyd anıldı!

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında A Milli Takım, Galler ile karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda iki takım maç öncesinde diz çökerek George Floyd'u andı. | Son dakika EURO 2020 haberleri

ABD'de geçtiğimiz yıl polis tarafından öldürülen ve ardından büyük protestolar yapılan George Floyd, Türkiye-Galler maçında unutulmadı. EURO 2020 A Grubu 2. maçında Türkiye ile Galler, Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelirken, karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları da sahada diz çökerek George Floyd'u andı ve 'Irkçılığa hayır' dedi. İki takımın futbolcularının yaptığı bu hareket tribünlerden de büyük alkış aldı.

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