Son dakika EURO 2020 haberi: Macaristan 0 - 3 Portekiz (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. F Grubu'nda Macaristan ile Portekiz karşı karşıya geldi. F Grubu'nun iki iddialı takımının maçında son Avrupa Şampiyonu Portekiz, Macaristan'ı 84. dakikada Guerreiro, 87. dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan ve 90+2'de yine Ronaldo'nun attığı golle 3-0 mağlup etti. | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. F Grubu ilk maçında Macaristan ile Portekiz karşı karşıya geldi.

Puskas Arena'da oynanan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği Portekiz'in 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Raphael Guerreiro ve 87 ve 90+2. dakikada Ronaldo kaydetti.

Bu sonuçla Portekiz turnuvaya galibiyetle başladı.

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