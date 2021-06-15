15 Haziran 2021, Salı

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Son dakika EURO 2020 haberi: Macaristan 0 - 3 Portekiz (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Portekiz Macaristan'ı son anlarda yıktı!
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 Giriş Tarihi: 15.06.2021

'de heyecan devam ediyor. F Grubu'nda ile karşı karşıya geldi. F Grubu'nun iki iddialı takımının maçında son Şampiyonu Portekiz, Macaristan'ı 84. dakikada , 87. dakikada 'nun penaltıdan ve 90+2'de yine 'nun attığı golle 3-0 mağlup etti. | Son dakika EURO 2020 haberleri

heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. F Grubu ilk maçında ile karşı karşıya geldi.

'da oynanan ve 'ın yönettiği Portekiz'in 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 84. dakikada Raphael ve 87 ve 90+2. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla Portekiz turnuvaya galibiyetle başladı.

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