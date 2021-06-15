15 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberi: Macaristan - Portekiz maçında Cüneyt Çakır'a penaltı itirazları! Cristiano Ronaldo...
EURO 2020 F Grubu ilk hafta maçında Macaristan ile Portekiz karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 76. dakikasında Portekiz, ceza sahasında yaşanan bir pozisyon nedeniyle penaltı bekledi. Ronaldo'nun da itirazlarda bulduğu pozisyona mücadelenin hakemi Cüneyt Çakır devam kararı verdi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri
EURO 2020'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. F grubu ilk hafta maçında Macaristan ile Portekiz kozlarını paylaştı. Mücadelenin 76. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Macaristan ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonun ardından Portekizliler penaltı bekledi. Özellikle Cristiano Ronaldo'nun itirazlarda bulunduğu pozisyon için, maçı hakemi Cüneyt Çakır devam kararı verdi.
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