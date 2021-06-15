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Son dakika spor haberi: Macaristan - Portekiz maçında Cüneyt Çakır'a penaltı itirazları! Cristiano Ronaldo...

Çakır'a penaltı itirazları! Ronaldo...
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 Giriş Tarihi: 15.06.2021

F Grubu ilk hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 76. dakikasında Portekiz, ceza sahasında yaşanan bir pozisyon nedeniyle penaltı bekledi. 'nun da itirazlarda bulduğu pozisyona mücadelenin hakemi devam kararı verdi. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. F grubu ilk hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin 76. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Macaristan ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonun ardından Portekizliler penaltı bekledi. Özellikle 'nun itirazlarda bulunduğu pozisyon için, maçı hakemi devam kararı verdi.

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