12 Haziran 2021, Cumartesi
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EURO 2020: Belçika 3-0 Rusya (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Son dakika EURO 2020 haberleri: EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Rusya'yı Lukaku (2) ve Meunier'in golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
EURO 2020 B Grubu'nda Belçika ile Rusya, Saint-Petersburg Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Belçika, rakibini 10 ve 88. dakikalarda Romelu Lukaku ve 34. dakikada Thomas Meunier'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Belçika'da Daler Kuzyaev ile çarpışan ve kaşında açılma meydana gelen Timothy Castagne, mücadelenin 27. dakikasında oyundan alındı.
Gruptaki diğer maçta ise Finlandiya, Danimarka'yı 1-0 yendi.
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