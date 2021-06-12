12 Haziran 2021, Cumartesi

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EURO 2020: Belçika 3-0 Rusya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Belçika Rusya'yı rahat geçti!
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 Giriş Tarihi: 12.06.2021

Son dakika haberleri: 'nda , 'yı Lukaku (2) ve 'in golleriyle 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

'nda ile , Saint-Petersburg Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Belçika, rakibini 10 ve 88. dakikalarda ve 34. dakikada 'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Belçika'da Daler Kuzyaev ile çarpışan ve kaşında açılma meydana gelen , mücadelenin 27. dakikasında oyundan alındı.

Gruptaki diğer maçta ise , 'yı 1-0 yendi.

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