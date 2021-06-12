EURO 2020: Belçika 3-0 Rusya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika EURO 2020 haberleri: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Günün ikinci maçında Danimarka ile Finlandiya, Parken Stadı'nda karşı karşıya geldi. Eriksen'in yaşadığı talihsiz anların ardından kaldığı yerden devam eden mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Finlandiya oldu.