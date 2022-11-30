Lusail Iconic Stadium'da oynanan maçı Meksika 2-1 kazandı. Karşılaşmaya 90 dakika boyunca çok etkili başlayan Meksika ilk golü 47. dakikada Henry Martin ile buldu. Golden sonra yoğun baskısını sürdüren Gerardo Martino'nun öğrencileri 52. dakikada Luis Chavez golüyle skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Meksika sahadan 2-1 galip ayrıldı.
MEKSİKA OFSAYTA TAKILDI
Meksika'da Antuna'nın 88. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
BİR GOL İLE ELENDİ
Grubun diğer maçında Polonya ise Arjantin'e 2-0 mağlup oldu. Meksika'dan bir gol fazla atan Polonya bir üst tura yükselirken, Meksika turnuvaya veda etti.
C GRUBU
1. Arjantin: 6 puan
2. Polonya: 4 puan
3. Meksika: 4 puan
4. S. Arabistan: 3 puan
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
🏆⚽ GOOLL! | Martin, kornerden gelen topu iyi takip etti ve Meksika'yı öne taşıyan golü kaydetti... pic.twitter.com/YuBqrGz9o0— TRT Spor (@trtspor) November 30, 2022
🏆⚽ GOOLL! | MUHTEŞEMM BİR GOL MUHTEŞEMM! Chavez frikikten öyle bir yere vurdu ki kaleci Mohammed çaresiz kaldı! Skor 2-0. pic.twitter.com/UYL8MucFkh— TRT Spor (@trtspor) November 30, 2022
🏆⚽ GOOLL! | Salem attı, Suudi Arabistan farkı 1'e indirdi. pic.twitter.com/dOJWV5CTGf— TRT Spor (@trtspor) November 30, 2022