Suudi Arabistan Meksika 1-2 MAÇ SONUCU - ÖZET

Dünya Kupası'nda C Grubu nefesleri kesti. Meksika, Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Meksika oldu. Bu sonuca rağmen Meksika son 16'ya yükselemedi. İşte son detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 01.12.2022- 00:00 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022- 00:08