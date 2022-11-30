Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Ekvador ile harika bir başlangıç yapan Enner Valencia, Senegal maçı sonrası basın mensupları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. İşte detaylar...

2022 Dünya Kupası'nda A Grubu'nda heyecan sona erdi ve Ekvador turnuvaya veda etti. Dünya Kupası'na çok iyi açılış yapan Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia hem sahada hem de basın mensupları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

İLK MAÇTA 2 GOL

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu için Katar'daki dev turnuva oldukça iyi başladı. Enner Valencia, ev sahibi Katar karşısında oynanan turnuvanın açılış maçında rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Enner Valencia, Katar'daki dev organizasyonda gol atan ilk isim unvanının sahibi oldu. Yıldız futbolcunun gösterdiği performansla Katar'ı 2-0 geçen Ekvador turnuvaya 3 puanla başladı.

HOLLANDA MAÇINDA PUANI GETİRDİ

Enner Valencia turnuvanın ikinci maçında Hollanda karşısında sakatlığına rağmen formasını kaptırmadı. 33 yaşındaki santrfor 49'uncu dakikada rakip fileleri havalandırdı ve ülkesinin kazandığı 1 puanda başrol oynadı.

SENEGAL MAÇINA 11'DE

Ekvador Milli Takımı'nın Senegal ile oynadığı müsabakaya Enner Valencia ilk 11'de başladı. Tecrübeli futbolcu, müsabaka öncesi takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmalarla dikkat çekti.

EKVADOR BERABERLİĞİ YAKALADI

İlk yarıyı önde tamamlayan ekip Senegal oldu. Karşılaşmanın 67'nci dakikasında Ekvador'un kazandığı köşe vuruşunda topun başına Plata geçti. Plata'nın ortasında Torres'in kafa ile arka direğe gönderdiği topu Caicedo önünde buldu. Caicedo'nun müsait durumda çektiği şutta top ağlarla buluştu bu golle birlikte Ekvador beraberliği yakaladı.

VALENCIA'DAN HATA

Mücadelenin 70'nci dakikasında Senegal'in kazandığı serbest vuruşta topun başında Idrissa Gueye geçti. Ekvador savunmasında bir hata geldi ve Koulibaly topu önünde buldu. Koulibaly'nin gelişine sert vuruşunda top yakın direk dibinden ağlara gitti bu golle birlikte Senegal yeniden öne geçti. Senegal'in Koulibaly ile attığı golde hatayı Enner Valencia yaptı. 33 yaşındaki yıldızın omzundan seken topta takım arkadaşları ile iletişimi zayıf kaldı ve Koulibaly hatayı affetmedi.

SAHADA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

33 yaşındaki oyuncu mücadelede son düdüğün ardından kendisini yere bıraktı. Enner Valencia'nın takım arkadaşları ve teknik heyet tecrübeli golcünün yanına koştu ancak golcü futbolcu gözyaşlarına hakim olamadı.

BASININ KARŞISINDA DUYGULANDI

Fenerbahçeli futbolcu, maç sonu açıklama yaparken de gözyaşlarına hakim olamadı. Enner Valencia müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki santrfor açıklamasında, "Beklentileri karşılamak istiyorduk. Bizim için zor bir an, bunu beklemiyorduk. Bugüne kadar yaptıklarımızdan dolayı çok mutlu ve heyecan doluyduk ama bugün başaramadık" ifadelerini kullandı.

TURNUVAYI 3 GOLLE KAPATTI

Senegal'e 2-1 mağlup olan Ekvador, rakibinin 2 puan gerisinde kalarak Dünya Kupası'nda üst tura çıkamadı. Katar'a iki, Hollanda'ya bir gol atan Enner Valencia turnuvayı 3 gol ile tamamladı.