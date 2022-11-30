Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Avustralya ile Danimarka karşı karşıya geliyor.
AVUSTRALYA - DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Avustralya - Danimarka maçı TRT 1'de canlı yayınlanıyor
AVUSTURYA - DANİMARKA MAÇI CANLI İZLE📺
AVUSTRALYA - DANİMARKA MAÇ 11'LER
Avustralya: Ryan, Degenek, Rowles, Souttar, Behich, Mooy, McGree, Irvine, Leckie, Duke, Goodwin.
Danimarka: Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard