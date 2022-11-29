Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Grubu müsabakasında Ekvador ve Senegal karşı karşıya gelecek. Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ekvador - Senegal maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Ekvador ile Senegal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ekvador - Senegal maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

EKVADOR - SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ekvador - Senegal maçı 29 Kasım Salı günü saat 18:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Ekvador: Galindez; Porozo, Torres, Hincapie; Preciado, Mendez, Caicedo, Estupinan; Plata, Sarmiento; Estrada

Senegal: Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; Sarr, Mendy, Gueye, Diatta; Dia, Diedhiou