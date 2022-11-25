Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu müsabakasında İngiltere ve ABD karşı karşıya gelecek. Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İngiltere - ABD maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

İngiltere - ABD maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere - ABD maçını canlı izlemek için tıklayın...

Dünya Kupası haberlerini okumak için tıklayın...

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. İngiltere ile ABD karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - ABD maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İNGİLTERE ABD MUHTEMEL 11'LER

İngiltere: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Saka, Mount, Sterling; Kane.

ABD: Turner; Dest, Zimmerman, Ream, A. Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Sargent, Pulisic.

İNGİLTERE - ABD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İngiltere - ABD maçı 25 Kasım Cuma günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.