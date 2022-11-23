Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Belçika ile Kanada karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İŞTE İLK 11'LER:
Belçika: Courtois, Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen, Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco, De Bruyne, Hazard, Batshuayi.
Kanada: Borjan, Johnson, Vitoria, Miller, Adekugbe, Alphonso Davies, Atiba, Eustaquio, Buchanan, Hoilett, David.
BELÇİKA - KANADA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Belçika - Kanada maçı 23 Kasım Çarşamba günü saat 22:00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
⚽GOOOLL!! Fenerbahçeli Batshuayi, Belçika'yı öne geçirdi... pic.twitter.com/0iRqanp9E6— TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022