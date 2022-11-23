BELÇİKA - KANADA CANLI İZLE (Belçika Kanada canlı anlatım) 2022 Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu müsabakasında Belçika ile Kanada karşı karşıya geliyor. Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2022- 23:10 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022- 23:10