2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C grubu ilk hafta maçında turnuvanın favorilerinden Arjantin, Suudi Arabistan ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ARJANTİN - SUUDİ ARABİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 13:00'te başlayan mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Gomez, Lionel Messi, Di Maria, Martinez.
S. Arabistan: Al-Owais, Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Bulayhi, Al-Shahrani, Al-Faraj, Kanno, Al-Malki, Al-Brikan, Al-Shehri, Al-Dawsari.