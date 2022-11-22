2022 Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. C grubu ilk hafta karşılaşmasında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Arjantin, ilk maçında şok bir yenilgi alarak Dünya Kupası macerasına mağlubiyetle başladı.

2022 Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. C grubu ilk hafta karşılaşmasında Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Arjantin, ilk maçında şok bir yenilgi alarak Dünya Kupası macerasına mağlubiyetle başladı.

Öte yandan Suudi Arabistan, Meksika ve Polonyanın bulunduğu zorlu grupta çok değerli bir 3 puan aldı.

Arjantin'in golünü 10. dakikada Lionel Messi penaltıdan kaydetti.

Suudi Arabistan'ın golleri ise 48'de Al Shehri ve 53. dakikada Al Dawsari'den geldi.

Dünya Kupası'na kötü bir başlangıç yapan Arjantin, 26 Kasım Cumartesi günü Meksika ile mücadele edecek.

36 MAÇLIK SERİ SON BULDU

36 maçtır yenilmeyen Arjantin Milli Takımı'nda Suudi Arabistan yenilgisi sonrası seri sona erdi.

3 GOL OFSAYTA TAKILDI

Öte yandan Arjantin'in 22. dakikada Lionel Messi ve 26 ile 35. dakikalarda Lautaro Martinez ile bulduğu goller ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ