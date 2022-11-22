2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürerken, turnuvanın şu ana en flaş skoru Arjantin - Suudi Arabistan maçında çıktı. Suudi Arabistan, 1-0 geriye düşmesine rağmen güçlü rakibini 2-1 yendi. Maçın ardından Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi konuştu. İşte o sözler...

2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürerken, turnuvanın şu ana en flaş skoru Arjantin - Suudi Arabistan maçında çıktı. Suudi Arabistan, 1-0 geriye düşmesine rağmen güçlü rakibini 2-1 yendi. Maçın ardından Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi konuştu.

İşte o sözler...

Hiçbir mazeret yok. Her zamankinden daha fazla birlik olacağız. Bu grup güçlü ve bunu daha önce de gösterdi. Suudi Arabistan oyuncularının da çok iyi olduğunu, topu hızlı hareket ettirdiklerini ve ofsayt taktikleri olduğunu biliyorduk. Bunlar üzerine çalıştık ama maç içerisinde çok acele ettik.

Bu herkes için çok sert bir darbe, bu şekilde başlamayı beklemiyorduk. Geleceğe odaklanmalı ve kazanmalıyız. Bu bize kalmış.

Herhangi birini suçlamak çok zor. Bu şekilde başlamayı düşünmüyorduk. Bahanemiz yok. Bunun bazı nedenleri var. Temelde nasıl bir takım olduğumuzu hatırlamalı ve bu maçı unutup sıradaki maçları düşünmeliyiz.