Fenerbahçe maçı sonrası Afyonspor Teknik Direktörü Cem Kavçak konuştu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Afyonspor, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maçın ardından Afyonspor Teknik Direktörü Cem Kavçak açıklamalardan bulundu. İşte o sözler...

İşte Afyonspor Teknik Direktörü Cem Kavçak'ın açıklamalarından satır başları;

"Öncelikle rakibimizi kutluyoruz ve kupada da başarılar diliyoruz. Sahada yansıttığımız oyun biraz sonuçla alakasız oldu. Final paslarını biraz daha iyi verebilseydik daha iyi bir sonuç alabilirdik burada. Biz ligde de liderlik için uğraşıyoruz. 3 gün sonra bir maç daha oynadık ister istemez yorgunluk arttı."

"Ligde 10 maçtır yenilmiyoruz iyi bir gidişatımız var. İnşallah sezon sonunda da Afyonspor'u hak ettiği yere taşıyacağız."