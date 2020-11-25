Fenerbahçe 4-0 Sivas Belediyespor (MAÇ ÖZETİ)

25 Kasım 2020, Çarşamba 12:15
Fenerbahçe 4-0 Sivas Belediyespor (MAÇ ÖZETİ)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Fenerbahçe sahasında Sivas Belediyespor'u konuk etti. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İşte Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçının özeti...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Misli.com 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek 5. tura çıktı.

41'inci dakikada sağ tarafta topla buluşan Ferdi'nin arka direğe plase ortasına altıpas üzerinde Thiam'ın kafa vuruşu gol oldu: 1-0.

İlk yarı 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile sonuçlandı.

63'üncü dakikada ceza sahası içinde Mert Hakan ile yaptığı verkaçla Ferdi, sıfıra inerek yerden pasında Pelkas, topuk vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.

68'inci dakikada ceza yayının sol tarafında topu kapan Thiam, topu uzak direğe gönderdi ve takımını 3 farkla öne geçirdi: 3-0.

73'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Mert Hakan'ın bekletmeden penaltı noktası gerisindeki Ademi'ye gönderdiği topta Ademi'nin vuruşu ağlarla buluştu: 4-0.

Karşılaşma sarı-lacivertlilerin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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